Dépenses touristiques en hausse au Canada

OTTAWA – Les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 2,2 % au troisième trimestre de 2016 pour atteindre 21,3 milliards $.

Ce résultat constitue une 14e augmentation trimestrielle consécutive et représente la hausse trimestrielle la plus marquée depuis le deuxième trimestre de 1997, fait remarquer Statistique Canada.

«Tant les dépenses touristiques des Canadiens au pays que celles des visiteurs internationaux au Canada ont affiché une forte croissance au troisième trimestre», indique-t-on.

Les dépenses touristiques des Canadiens au pays ont crû de 2,0 % au troisième trimestre.

Il s'agit du rythme de croissance le plus rapide depuis cinq ans.

La hausse a été principalement attribuable au transport aérien de passagers, au carburant pour véhicules et aux services d'hébergement.

Les dépenses des touristes en biens et services non touristiques, comme les produits d'épicerie et les vêtements, ont progressé, mais les dépenses en services de voyage, par contre, ont baissé.

Les dépenses des visiteurs internationaux au Canada ont augmenté de 3,1 % au troisième trimestre.

Le transport aérien de passagers a été le principal facteur responsable de cette hausse.

Les dépenses en services d'hébergement et de restauration ont également augmenté, tout comme les dépenses de loisirs et de divertissements.

Le bulletin statistique souligne qu’un nombre inégalé de voyages aériens en provenance à la fois des États-Unis et des pays d'outre-mer a contribué à la hausse des dépenses touristiques des visiteurs internationaux.

Globalement, le produit intérieur brut (PIB) du tourisme a augmenté de 2,6 % au troisième trimestre, soit la plus forte hausse trimestrielle depuis le deuxième trimestre de 1997.

Cette croissance a été surtout le fait des hausses observées dans les services d'hébergement et le transport.

L'emploi généré par le tourisme a augmenté de 1,2 % durant le trimestre, notamment dans les loisirs et les divertissements, les services de restauration et les services d'hébergement.