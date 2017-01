TURGEON, Alice née Lambert



Le 27 décembre 2016, à Montréal, est décédée Alice Turgeon née Lambert, à l’âge de 93 ans, épouse de feu Lionel Turgeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Cécile (Bernard Downs) et Guy, ses petits-enfants Christian, Geneviève, Sébastien et Guy-Anne ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:2125, NOTRE-DAME, LACHINE H8S 2G5 (514-639 1511)le samedi 7 janvier 2017 de 13h00 à 14h00. Le service funéraire aura lieu en la chapelle de J.J. Cardinal à 14h00.