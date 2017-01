Essayez cette routine quotidienne

Le développement personnel permet à chacun d’améliorer sa vie, mais peut sembler ardu pour certains. Ceux qui acceptent d’y mettre de la volonté, des efforts et du temps en retirent des bénéfices.

Annetta Powell, coach professionnelle en développement personnel, propose une routine en quatre étapes à faire chaque jour.

Première étape

Afin d’atteindre tous vos objectifs, prenez le temps, au réveil, de penser à ce que vous souhaitez accomplir durant la journée. Faites-vous une liste en accordant un ordre de priorités aux choses.

Deuxième étape

Devant le miroir ou à haute voix, énoncez des affirmations convaincantes pour apprendre à votre esprit à adopter un mode de pensée positif. Dites par exemple : « Je peux régler ce problème » ou « Je vais réussir cette entrevue ». Cela vous permettra de vous sentir capable d’accomplir tout ce que vous souhaitez dans votre vie.

Troisième étape

Les meilleurs moyens de détendre votre corps et d’aérer votre esprit sont la méditation et l’exercice. En introduisant ces deux éléments à de petits moments de vos journées, vous serez énergisé, ouvert et mieux outillé pour faire face à toutes les situations.

Quatrième étape

Appliquez-vous à rejeter la négativité afin de reconnaître vos qualités ainsi que toutes les bonnes choses qui vous entourent. En constatant ce que vous avez déjà en vous et autour de vous, l’envie vous prendra de continuer à travailler pour rendre votre vie toujours plus satisfaisante.

Qu’attendez-vous? Concentrez-vous sur le moment présent et forcez-vous à voir le bon côté des choses!