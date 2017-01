Grève chez les paramédics de la FTQ à compter du 19 janvier 2017

Environ 1000 paramédics syndiqués auprès de la FTQ déclencheront une grève le 19 janvier, qualifiant d’infructueuses les négociations avec leurs employeurs.

Dans un communiqué, jeudi, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), affiliée à la FTQ, a annoncé que toutes les sections locales allaient soumettre dans le courant de la journée un avis de grève au ministère du Travail.

«La comédie a assez duré! Nous sommes face à un ministre de la santé qui tente de se départir de ses responsabilités en transférant aux entreprises ambulancières le rôle de négocier à sa place sans toutefois leur en donner les moyens», a déploré Benoit Cowel, président de la section locale 592 de la FTPQ.

Le syndicat déplore qu’«après plus de 21 mois de négociations infructueuses», il n’a «toujours pas reçu des entreprises ambulancières et du ministère de la Santé et des Services sociaux une offre monétaire digne de ce nom».

Les paramédics sont sans contrat de travail depuis avril 2015.

Parmi les points en litige figurent notamment «les augmentations de salaire équitables pour chacune des années du contrat, les améliorations au fonds de retraite et l'abolition des horaires de faction».