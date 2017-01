«Il est avec moi tous les soirs»

«J’ai un dossier assez volumineux de textes de Roger, indique Lapointe. J’ai commencé à éplucher ça un peu, mais ça me fait encore bien de la peine. Je tombe sur des textes écrits de sa main, «à la mitaine». Il était tellement ratoureux. Ça faisait longtemps qu’il voyait sa mort venir. Souvent, dans le bas de la page, il m’a mis une petite note. «Je compte sur toi, petit bonhomme». Ça me tord un peu le cœur.»

«C’était un gros morceau de ma vie, de ma création aussi. On a fait tellement de chansons ensemble. Si on peut parler d’Éric Lapointe avec un «personnage», c’est qu’on l’avait bâti ensemble, ce «personnage».»

«Souvent, les thèmes des chansons, ce que le chanteur avait à dire, c’était un peu ce que lui avait à dire à travers moi. Il me connaissait tellement qu’il savait un peu ce que je vivais. Souvent, on vivait les mêmes affaires. On était deux gars qui prenaient un malin plaisir à se baigner dans la mélancolie et les amours torturées.