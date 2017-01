Inspiré par T.J. Oshie

Si la séance de tirs de barrage d’hier a rappelé celle impliquant ­Jonathan Toews, il y a 10 ans, les Américains avaient un souvenir un peu plus heureux en tête: les quatre buts de T.J. Oshie contre les Russes lors des Jeux olympiques de 2014 à Sotchi.

La réglementation internationale étant ce qu’elle est, l’entraîneur des États-Unis, Bob Motzko, a calqué la tactique de son compatriote Dan Bylsma, qui avait envoyé Oshie à six reprises en 2014.

«Si Oshie n’avait pas fait ça, je ne crois pas que je l’aurais fait (hier). Il a en quelque sorte pavé la voie et convaincu les entraîneurs d’utiliser cette stratégie», a reconnu Motzko après le match d’hier pour justifier l’envoi de Troy Terry à trois reprises.

Même si c’est le gardien Tyler Parsons qui a reçu le titre de joueur du match pour les États-Unis, c’est évidemment le nom de Terry qui était sur toutes les lèvres.

«C’est un magicien! Réussir à marquer trois fois de la même façon, en déjouant le gardien entre les jambières, c’est spécial», n’a pas hésité à reconnaître son coéquipier Colin White.

Terry gardait tout de même les deux pieds sur terre.

«Lors de ma première tentative, je savais ce que j’allais faire. C’est un peu ma feinte signature. Par la suite, on a remarqué qu’il (Ilya Samsonov) sortait beaucoup de son filet. Lors du troisième but, je ne me souviens pas de ce qui s’est passé. J’ai été chanceux», a mentionné avec humilité le héros du match.