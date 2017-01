La mafia en pleine déroute

Décimée par les guerres internes et les rafles policières, la mafia est toujours en quête d’un véritable leadership, trois ans après le décès de Vito Rizzuto, mort le 23 décembre 2013 après en avoir été le parrain durant près de 20 ans.

«La mafia montréalaise est en déroute. Elle n’a plus de gouvernail ni de structure comme à l’époque où elle était dirigée par Vito Rizzuto ou Vincent Cotroni», constate l’auteur Pierre De Champlain, spécialiste du crime organisé et ex-analyste en renseignement à la GRC.

La chute du clan Rizzuto s’est accélérée avec les assassinats de trois autres de ses principaux acteurs: l’aspirant parrain Lorenzo Giordano, le chef intérimaire Rocco Sollecito et Vincenzo Spagnolo, considéré comme le «plus fidèle lieutenant» du défunt parrain Rizzuto.

«D’après moi, le clan sicilien est tellement affaibli à l’heure actuelle qu’il ne semble plus en mesure de riposter. On assiste à un nettoyage en règle», a observé M. De Champlain.

Les deux principaux leaders connus de la mafia, Leonardo Rizzuto et Stefano Sollecito, sont en attente de procès pour complot, trafic de drogue et gangstérisme. Fils du défunt parrain, le premier est en prison. Fils du défunt chef intérimaire, le second est gravement malade.