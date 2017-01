Le droit à la déconnexion?

En gros, les entreprises doivent encadrer leur utilisation du courriel et du texto et respecter les périodes de congé et de repos de leurs employés.

Spontanément, on comprend la bonne intention du gouvernement. Avec les nouvelles technologies, la frontière entre le domaine du travail et le domaine privé s’est brouillée.

Ils consulteront des photos et encore d’autres photos. Pire que tout: si on leur retirait leur téléphone soudainement, ils paniqueraient et se sentiraient dépossédés. Pire: ils se sentiraient déconnectés du monde. Et ça, c’est intolérable.