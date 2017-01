Le premier épisode de Barmaids en 27 citations

C'est jeudi qu'était diffusé le premier épisode de la nouvelle émission Barmaids, sur les ondes de MusiquePlus.

Voici ce que vous avez manqué, résumé en 27 citations...

«Comme qu’on dit, j’ai la gâchette facile. Si y’a une bataille, moi, je me sauve pas. Je regarde.»

«Je me considère comme une extrême fille de party. Dans mon bar, c’est jamais tranquille.»

«Tu sais comment c’est dur, être barmaid pis avoir un chum. Les deux, trois premiers mois, c’est correct, pis après la jalousie embarque. Je prendrais un chum à temps partiel.»

«Pour être une bonne barmaid, faut qu’elle soit capable d’en prendre, de l’alcool. Si t’as deux, trois clients qui veulent faire le party, ben t’as pas le choix, ma belle, faut que t’en prennes.»

«J’aime l’argent, j’aime avoir des belles choses, je dépense beaucoup, je pense que c’est un problème pour moi.»

«J’aime pas ça, avoir chaud, ça m’écœure.»

Barmaids Courtoisie

«Je me considère comme une femme à homme. J’ai besoin de virilité, de quelqu’un qui me drive. J’ai besoin d’un pénis.»

«C’est comme une règle que je me suis mise. Tu rentres dans mon bar, toi pis moi, ça peut pas marcher.»

«J’ai vraiment hâte à tantôt, parce que j’ai mes nouveaux cheveux pis je vais aller montrer ça à mes girls.»

Photo courtoisie

«La vie de barmaid, pour moi, c’est de faire de l’argent en s’amusant.»

«Je suis superficielle, mais au fond de moi, je sais que je le suis pas.»

«Ce qui me gosse le plus, ce sont les clients impolis. Oui, je suis là pour les servir, mais je suis pas une servante non plus.»

«Sandrine, c’est comme la lesbienne de la gang, c’est la seule qui est bi.»

«Tsé, j’ai des cartes d’affaires, juste pour fourrer.»

«Tu te ramènes combien de filles par semaine chez vous? Je fréquente peut-être cinq filles à la fois.»

«Je suis une maman. Mon fils, j’essaie de lui donner le plus de valeurs possible. Qu’il soit heureux.»

«Pour être une bonne barmaid, faut tout le temps être souriante, parce que si t’as l’air d’une tarte, ils vont s’en aller chez eux.»

«Ce qui gosse les barmaids, c’est les hosties de filles qui viennent avec leur chum pis qui ont pas de sourire dans face.»

«Oui, je suis rendue blonde. Pis, j’ai-tu l’air plus cochonne?»

«Moi, quand je vais avoir des enfants, c’est certain que c’est parce que je vais avoir lâché les bars.»

«Toi, tes boules? Oui, j’y pense encore. Ça devrait venir bientôt. Les faire regrossir? Oui. T’es malade.»

Barmaids Courtoisie

«Toi, comment ça va avec ton père? Ben ça va, là. Ça fait un bout qu’il est sorti de prison. Il va toujours y avoir des préjugés, j’en ai rien à foutre, pour vrai.»

«T’as-tu eu des dates récemment? Ben, une, c’était pas super. Je l’ai “flushé” après 10 minutes.»

«Mon chum dort, mon gars dort, moi je vais rentrer saoule.»

«Chaque fois que je sors, ou quand je travaille, y’a tout le temps du monde après moi. À soir, y’étaient comme trop collants.»

«Ce barman-là, je le gardais quand y’était jeune. C’était vraiment awkward, parce que je changeais ses couches.»

«Si t’es trop sainte-nitouche, reste chez vous.»