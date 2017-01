«Le travail n’est pas terminé» – Thomas Chabot

«Nous n’avons jamais paniqué, a mentionné Julien Gauthier. Hart nous a gardés dans le match tout au long et c’est lui qui nous a permis de revenir dans la rencontre. On le remercie!

«Après le match, tous les gars qui étaient en Finlande l’an passé se sont regardés dans les yeux et ont souri, a souligné Chabot. Personne n’a oublié le sentiment de l’an passé. C’est un soulagement d’être en finale, mais on sait que le travail n’est pas encore ­terminé. On ne veut pas arrêter là.»