Les acteurs télé les mieux payés

Avec des salaires avoisinants le million de dollars par épisode, les stars de Gilmore Girls et The Big Bang Theory sont les acteurs les mieux payés en télévision.

Établi par Variety, le classement est dominé par Jim Parsons, Kaley Cuoco et Johnny Galecki, les trois stars principales du sitcom The Big Bang Theory. Chacun empoche 1 million $ US par épisode, révèlent les estimations du Journal.

Le trio devance le duo d’actrices au cœur du revival de Gilmore Girls, Lauren Graham et Alexis Bledel, lesquelles récoltent 750 000 $ par épisode.

Viennent ensuite quatre comédiens de Game of Thrones, Peter Dinklage, Lena Heady, Kit Harington et Emilia Clark, qui gagnent 500 000 $ par épisode, tout comme Kevin Spacey, qui incarne le président Frank Underwood dans House of Cards. Fait à signaler, le nom de Robin Wright, la partenaire de jeu de Spacey dans House of Cards, n’apparaît pas au classement.

Hormis cet exemple, le classement semble assez bien balancé côté hommes-femmes. Parmi les actrices qui s’illustrent au palmarès, citons Claire Danes dans Homeland (450 000 $ par épisode), Ellen Pompeo dans Grey’s Anatomy (400 000 $), Sarah Jessica Parker dans Divorce (275 000 $), Viola Davis dans How to Get Away with Murder (250 000 $) et Keri Russell dans The Americans (175 000 $). Les acteurs qui assurent les voix des Simpson tirent aussi leur épingle du jeu avec 315 000 $ par épisode, tout comme ceux de Modern Family (250 000 $).

Judge Judy devant Ellen

Du côté des animateurs les mieux payés, nulle autre que Judge Judy arrive en premier avec 47 millions $ par année.

Elle est suivie par Matt Lauer, qui gagne entre 22 et 25 millions $ aux commandes du Today Show de NBC. Ellen Degeneres complète le top 3 avec 20 millions $.

Fait intéressant, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel sont les animateurs de talk-show de fin de soirée au salaire annuel le plus élevé. On parle de 13 à 15 millions de dollars US.