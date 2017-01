Les Hivernales en 5 activités

Premier événement d’envergure du 375e anniversaire de Montréal, les Hivernales transformeront la métropole en un immense terrain de jeu. Du parc Jean-Drapeau, au Quartier des spectacles, jusqu’au Vieux-Montréal, l’avalanche d’activités des Hivernales égaiera la ville à compter de vendredi et jusqu’au 11 mars. Voici cinq événements qui vous feront redécouvrir les joies de la nordicité!

Les 28 et 29 janvier, au parc Jean-Drapeau

Véritable incontournable de la scène électro, mais aussi du circuit des festivals hivernaux de Montréal, Igloofest s’inscrit cette année dans les Hivernales. Raison de plus pour profiter de son site de choix dans le Vieux-Port, ainsi que des activités et compétitions un peu folles qui émailleront les festivités. Entre musique, lancer du sapin et glissoire, il y en a pour tous les goûts!