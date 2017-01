Piégée dans un amas de ferraille: «Je suis sortie vivante de ça»

Une jeune femme de Lévis s’est miraculeusement sortie presque indemne d’un violent accident qui a transformé sa voiture en amas de ferraille, faisant craindre le pire pour elle.

Élisabeth Côté, 23 ans, circulait sur l’autoroute 20 en direction des ponts vers 7 h 30 le 3 novembre dernier. Elle se rendait au Cégep Garneau, où elle étudie en physiothérapie.

«Ça commençait à ralentir, donc j’ai ralenti aussi et quelques secondes après, j’ai senti le derrière de ma voiture se compresser, au ralenti», se rappelle-t-elle.

Elle venait de se faire emboutir par un imposant poids lourd, écrasant littéralement sa voiture et réduisant de moitié sa dimension.

«J’ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, j’étais comprimée dans ma voiture, poursuit Élisabeth. C’était comme un rêve.»

Un miracle

La miraculée était repliée sur elle-même au maximum, peinant à respirer et la tête appuyée sur le tableau de bord. «Les pompiers me demandaient si je les entendais. J’ai répondu oui, et ensuite, ça été le silence complet. Ils ne s’attendaient pas, je crois, à ce que je leur réponde», relate-t-elle.

Elle est restée coincée quelques temps dans sa voiture. Les secouristes ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour la tirer de sa fâcheuse position. Transportée en ambulance à l’Hôtel-Dieu de Lévis, c’est l’après-midi même – et sur ses deux jambes – qu’elle est sortie de l’hôpital.

Élisabeth n’a eu que quelques ecchymoses, des égratignures et une luxation à la hanche. À l’hôpital, le personnel médical n’en revenait tout simplement pas

«J’ai eu droit à un cortège complet d’infirmières. J’arrivais dans une aile pour un examen et les gens me demandaient si c’était moi qui avait eu l’accident», raconte Élisabeth, l’air amusé.

Toyota Corrola à vie

Alors que tout le monde lui parlait de l’état de sa voiture, elle a exigé à une infirmière de lui montrer une photo de l’accident, puisqu’elle n’avait rien vu sur les lieux.

«Un flot de larmes a coulé. J’ai réalisé que je suis sortie vivante de ça», enchaîne-t-elle.

La miraculée a recommencé à conduire. Elle dit être plus méfiante.

«J’ai peur de rentrer dans la voiture devant. Je crois que c’est mieux ça que d’avoir peur de me faire entrer dedans», fait-elle valoir.

Elle magasine une nouvelle voiture. Incontestablement, elle tient à avoir le même modèle. «J’en veux une pareille. C’est une Toyota Corrola», lance-t-elle en riant.

«Elle a encore l’auréole au-dessus de la tête»

Les proches d’Élisabeth Côté n’en reviennent tout simplement pas qu’elle se soit sortie de cet accident avec aussi peu de blessures.

«On en parle déjà tellement», raconte la mère d’Élisabeth, Ghislaine Lévesque. Elle et son conjoint, le père de la jeune femme, habitent à la résidence familiale, à Rimouski. Le couple s’adonnait à des travaux extérieurs, lorsque leur fille a eu l’accident.

En rentrant, elle a constaté qu’elle avait un message vocal. C’était une infirmière qui expliquait qu’Élisabeth avait eu un accident. «Elle voulait me le dire avant que je le vois dans les médias. Je ne comprenais pas trop. Mon autre fille m’a dit: ‘Maman! Ça passe partout.’ Lorsqu’elle m’a montré la photo, les jambes m’ont coupées», raconte Mme Lévesque. Elle et son mari sont descendus vite à Québec, pour se rendre au chevet de leur fille.

L’ami de cœur d’Élisabeth a également vu les photos de la scène d’accident, avant de savoir dans quel état elle se trouvait. «Je la savais en vie, mais en descendant à l’hôpital, je me demandais dans quel état j’allais la retrouver», confie James Lapointe.

«Elle a encore l’auréole au-dessus de la tête», lance-t-il à la blague.