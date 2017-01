Pour en finir, ou presque, avec les sections Commentaires.

Au cours de ma chronique de bilan 2016 il y a quelques jours, je nous ai souhaité plusieurs choses. Vous n’en avez retenu qu’une. Non, en fait, je m’excuse : vous n’en avez pas retenu qu’une, ceux qui ont commenté l’article n’en ont retenu qu’une : que je voulais voir la section Commentaires disparaître des sites des médias.

L’outrage, probablement prévisible, ne s’est pas fait attendre. J’étais soudain un élitiste à l’égo démesuré qui voulait bâillonner le peuple. Misère. Quelle horrible créature étais-je devenu?!

Au cours des derniers mois NPR, Business Insider, La Presse, Reuters, Toronto Star, Mic, USA Today, Popular Science, CNN, Chicago Sun-Times et autres ont mis fin sous une forme ou sous une autre aux commentaires en ligne. Tous des ennemis de la démocratie?

Bien sûr que non. Mais les commentateurs Internet me l’ont presque fait croire. J’ai bien failli me rendre à l’argumentaire que « le peuple doit avoir une voix ».

Puis, je me suis rappelé que le peuple en a une, voix. Plusieurs même. Chacun des lecteurs peut se lancer un blogue gratuit. Chacun des lecteurs peut commenter ce qu’il veut sur les nombreux médias sociaux comme Facebook et Twitter. Les journalistes et chroniqueurs sont joignables par courriel, par Twitter, par écrit, par boîte vocale et même dans certains cas par fax!

Cela sans compter que le journaliste et le chroniqueur représentent justement le citoyen. Représentent une de ces voix du peuple.

« Oui mais le dialogue? » m’écrirez-vous, certains d’entre vous, un tout petit nombre d’entre vous. Car soyons clairs : « le peuple » ne parle pas ou peu dans les sections commentaires. Seul un minuscule pourcentage des lecteurs commente. Je vais prendre mes blogues en exemple, en prenant pour acquis que ceux de Martineau et d’Hébert font d’avantages réagir.

Donc de me côté, grosso modo, pour chaque 10 000 lecteurs d’un texte, 8 vont laisser un commentaire. Ouais, vous avez bien lu : même pas un pourcent. 0.08%, pour être précis. Même pas de quoi se faire arrêter au volant.

Et encore là, si cette parcelle de pourcentage de commentaires était remplie de pertinence, de constructif, de discussions éclairantes, ce serait une chose.

Sauf que vous savez comme moi que la majorité des commentateurs Internet n’en a rien à foutre de discuter, de faire avancer le débat.

Non, ce que la majorité veut par-dessus c’est le dernier mot. Si on peut se farcir une personnalité publique par la même occasion, encore mieux pour la galerie.

Ironiquement, le dernier mot, il a toujours appartenu au « peuple » et ne nécessite aucunement de section Commentaires. Car bien plus efficace que d’insulter un chroniqueur ou de faire des insinuations : ne pas le lire. C’est votre meilleure façon d’avoir le dernier mot.

Malheureusement notre époque n’est plus comme ça. Au lieu de passer notre chemin en silence quand on n’aime pas quelque chose, la planète s’est transformée en enfant de 5 ans qui doit tout dire ce qu’il ressent, tout le temps.

On trouve une nouvelle inintéressante? Vite faut qu’on écrive à la planète qu’on s’en cal*ce! Heille, chose, si on se cal*ce de la nouvelle, imagine comment on se cal*ce que tu t’en cal*ce!

« T’as juste à pas les lire, les commentaires ». Même mon rédac en chef adoré me l’a poussée celle-là, au début. Si vous me dites ça, c’est que vous admettez que les sections commentaires ne sont généralement qu’un ramassis de haine et d’insultes avec très peu de véritable argumentaire.

« Y a qu’à les modérer, les commentaires ». Les médias du monde sont en crise, les coupures ne se font pas attendre d’une semaine à l’autre mais on va embaucher des gens pour gérer les commentaires? Soyons sérieux.

Bref, il y a une énorme différence entre donner un droit de parole au public et faire la promotion des trolls dans les médias qui nous emploient.

Le droit de parole vous l’avez, il vous appartient entier et il vous appartiendra toujours. Le droit de commenter, lui, s’estompera à mesure que les médias du monde se réveilleront à la réalité de cette minorité qui gâche le plaisir de tous.

Pour une illustration concrète, surveillez les commentaires sous cet article. Pendant qu’il y en a encore.