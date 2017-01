Quand la science sauve des vies, il faut le dire!

J’ai une soudaine envie de vous raconter un segment de ma vie. Une partie importante, car même si elle s’est déroulée en 2012 alors que je n’étais pas bien du tout, elle s’est soldée par une renaissance : la mienne. J’étais tranquillement à la maison, quand soudain, je me suis sentie très mal dans mon corps. La peur s’est alors emparée de moi et pour la première fois de ma vie, j’ai appelé l’ambulance. Mon intuition m’a provoquée et certainement aidée à prendre la meilleure décision de ma vie.

Dès mon arrivée à l’hôpital, on m’a conduite en salle d’opération car on a constaté que mon cœur faisait des siennes. Vite la décision fut prise de me poser un Pacemaker.

J’en remercie chaque jour les médecins. Mon état était tel qu’on m’a gardée sous surveillance pendant quatre semaines au CHU de Québec où je fus très bien soignée.

Pendant la période où j’étais aux soins intensifs, je bénéficiais d’une surveillance jour et nuit. Je m’y sentais aimée de tout le monde, ce qui est rare dans une vie. J’ai cependant une seule remarque négative à leur endroit, car parmi les mille et un traitements qu’on me faisait subir, il y en avait un qui me faisait perdre la tête et paniquer : les pilules qu’on me donnait la nuit pour me soulager.

J’avais très froid quand je me réveillais et je me sentais prise au piège dans mon lit. Alors je bougeais au point de réveiller ma voisine de chambre, et le matin au réveil, je me sentais comme une femme enragée au point de me mettre en colère contre le médecin qui m’avait prescrit cela sans me demander la permission. Le monde médical devrait se méfier de ces drogues qu’il administre de force à ses patients et qui ne vont pas à tout le monde.

Tout ça pour vous dire qu’aujourd’hui je me sens merveilleusement bien en compagnie de mon cher Pacemaker qui me permet d’être en vie alors que je pourrais être passée dans l’autre vie.

Je salue mes anges gardiens

Cet excellent commentaire sur les soins reçus en milieu hospitalier vient jeter un baume sur tous les commentaires négatifs qu’on a l’habitude de leur faire. J’espère que le bémol que vous mettez à l’administration de drogues à des patients souvent livrés à eux-mêmes quand leur corps y réagit mal sonnera une cloche dans le milieu hospitalier. On pourrait appeler ça, l’effet pervers d’un produit donné pour soulager, mais qui fait plus de mal que de bien.