Novembre: l’Impact fait rêver

Au tour suivant, les hommes de Mauro Biello font face à un défi encore plus imposant: les puissants Red Bulls de New York, quasi imbattables en cette saison 2016. Mais le onze montréalais fait fi des pronostics. Il l’emporte 1 à 0 à l’aller, puis 2 à 1 à New York grâce au brio combiné d’Ignacio Piatti et de Drogba.

Photo d'archives, AGENCE QMI JOEL LEMAY