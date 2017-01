Foi de Toyota, les voitures du futur seront des robots

Comme si les systèmes autonomes n’étaient pas suffisants, voilà qu’on leur associe désormais une bonne dose de convivialité pour rendre nos séjours à bord plus agréables et plus communicatifs. C’est en tout cas l’idée derrière le prototype Concept-i que Toyota présente à la grande foire de l’électronique CES à Las Vegas.

Ce prototype révolutionnaire selon Toyota – fort joli par ailleurs sur photo – a été conçu par le centre de design nord-américain de Toyota à Newport Beach, en Californie, et celui de Toyota Innovation Hub pour le développement de la technologie à San Francisco.

« Chaleur cinétique » !

Toyota précise que « le Concept-i a été créé autour de la philosophie de « chaleur cinétique », soit la conviction que la technologie de mobilité doit être chaleureuse, accueillante et surtout, agréable à utiliser. Les concepteurs ont donc voulu offrir aux utilisateurs une expérience énergique et immersive. De plus, le Concept-i tire parti de la puissance d'un système d'intelligence artificielle (AI) pour anticiper les besoins des gens, stimuler leur imagination et améliorer leur qualité de vie ». Je vous laisse juger.

À tout le moins, on peut penser que les constructeurs cherchent dans ce domaine à nous distraire pendant que leur système nous mène à bon port. La voiture promet des stimuli visuels et haptiques qui enrichiront la communication à bord.

Humaniser la technologie

Toyota ne retire pas complètement le conducteur du poste de conduite ni la conduite manuelle, le choix lui sera offert. Le Concept-i contrôle sa vigilance selon les conditions routières « dans le but d'accroître l'aide à la conduite automatisée lorsque c'est nécessaire pour renforcer l'engagement du conducteur ou l'aider à négocier des conditions de conduite dangereuses ».

Le numéro un mondial a voulu avec ce prototype rendre la technologie accueillante et accessible en concevant leur Concept-i à partir de l’intérieur, notamment par l’intégration d’une interface utilisateur de prochaine génération appelée « Yui ».

Yui est conçu pour communiquer avec un auditoire international, qui va au-delà des cultures. L’interface utilise la lumière, le son et même le toucher pour communiquer des données essentielles.

Et comme la voiture FF 91 de Faraday Future présentée plus tôt au CES, l’extérieur du Concept-i interagit avec le monde qui l’entoure. Yui apparaît sur les panneaux de portières extérieurs pour accueillir le conducteur et les passagers, tandis que l’avant indique si la voiture est en mode manuel ou autonome.