Un décès inconcevable

Un an après le départ subit de Jean-Paul L’Allier, son épouse Johanne Mongeau peine encore à réaliser qu’il ne soit plus là.

C’est comme une espèce de vertige, décrit son épouse et compagne pendant 33 ans. «C’est inconcevable, je n’en reviens pas encore. Des fois, je me dis: “Mais ça ne se peut pas qu’il ne soit plus là.” Des fois, j’ai même le réflexe, si je vois ou entends quelque chose, de me dire: “Heille attends que je raconte ça à Jean-Paul.”»

Personne ne s’attendait à ce que celui qui fut maire de Québec de 1989 à 2005 nous quitte aussi rapidement. Âgé de 77 ans, il était toujours très actif, présentait des conférences, participait à des groupes de réflexion sur la démocratie municipale et l’embellissement des villes. Il s’intéressait toujours à la politique municipale, mais s’en tenait malgré tout bien loin, ne souhaitant pas «jouer à la belle-mère».

Pendant la belle saison, il pratiquait la pêche – une passion – et n’avait rien perdu de son côté bon vivant, celui qui aimait s’amuser, rire et manger.

Séjours à l’hôpital

Puis par un matin de décembre 2015, sans crier gare, il s’est trouvé mal et il a fallu courir à l’Hôtel-Dieu. Il s’est retrouvé aux soins intensifs, puis a fini par remonter la pente au bout de quelques jours. Il a même obtenu son congé de l’hôpital juste à temps pour Noël, à son grand soulagement.

M. L’Allier n’était pas aussi en forme que d’habitude, comme toute personne qui vient de passer 10 jours à l’hôpital. Mais il n’était pas si mal que ça, observe Mme Mongeau. «Je lui ai dit un matin: “Tu sais Jean-Paul, je pense que tu as failli mourir à l’hôpital.” Il m’avait répondu: “Moi aussi je pense ça, et la prochaine fois, ça va être la bonne.”»

La prochaine fois est malheureusement arrivée quelques jours plus tard. Dès lors, son épouse a craint le pire. «Je me suis dit “Ah non, ce n’est pas vrai!”»

M. L’Allier a été emporté dans la nuit du 5 janvier. Cette même nuit, Mme Mongeau s’est rendue à ses bureaux du Salon du livre de Québec, qui se trouvent tout près de l’hôpital, et où elle occupe depuis plusieurs années le poste de directrice des communications. Elle a rédigé quelques lignes d’un communiqué pour annoncer le décès de son cher époux. Puis elle a téléphoné chez Telbec pour s’assurer de la diffusion, et est rentrée chez elle.

Lorsqu’elle y repense, Mme Mongeau ne sait pas trop comment elle a pu trouver cette force. Chose certaine, la femme de communication était portée par son désir que la nouvelle sorte de la bonne façon. «Je me suis dit: “À partir du moment où ça va se savoir, je ne veux pas que ça parte de tous bords, tous côtés et tout croche avec des il paraît que.”»

Un mauvais rêve

Le reste a déboulé comme dans un mauvais rêve. Le fait de vivre son deuil publiquement, lors des funérailles officielles, s’est avéré difficile. Mais toute l’affection et l’admiration dont son mari a fait l’objet à cette occasion, à travers le témoignage des gens, l’ont beaucoup réconfortée.

Le vide immense laissé par le départ de M. L’Allier, chez sa famille, ses proches et ses amis ne sera certainement jamais comblé. Mais c’est aussi le sort qui peut guetter, hélas, ceux qui côtoient de telles personnes d’exception.