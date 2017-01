Un Dr ultramarathonien qui parcourt le monde

C’est une course de 522 km qui attend le Dr Jean-François Bégin de Québec en mai 2017 dans l’outback australien. Même s’il a déjà démontré qu’il avait la force physique et mentale pour relever ce défi, rien ne peut être tenu pour acquis dans ces épreuves herculéennes.

Le Dr Bégin, 45 ans, s’apprête à fermer la boucle sur le défi qu’il s’est fixé: participer à cinq ultramarathons en étapes à travers les déserts de la planète en deux ans dans le cadre de l’événement Opération Désert 5 servant à amasser des fonds pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, où il travaille comme chirurgien orthopédiste.

Après l’Utah, l’Afrique et l’Asie, il a complété son quatrième ultramarathon en Antarctique en novembre dernier. Même s’il a affronté une chaleur plus qu’accablante dans le désert de Gobi où il a fait 53 degrés Celsius, c’est dans l’Utah qu’il a eu la plus grande frousse.

«J’ai été pris dans des orages électriques qui ont duré un bon 25 minutes dans une section du désert très exposée. J’avais l’impression d’être un paratonnerre humain», a-t-il relaté.

Rien d’une sinécure

Pour se rendre en Antarctique, il a traversé le passage de Drake, la mer la plus houleuse de la planète qui n’offre rien d’une sinécure. Une fois les participants de 23 pays accostés au pôle Sud, une course de 250 km dans une neige granuleuse comme du gros sel les attendait. Après s’être donné à fond, il a terminé en 13e position sur 61 et a fini premier Canadien. «Tu ne sors pas d’une course comme ça inchangé. Depuis que je m’adonne à cette activité, je ne gère plus les problèmes de la même façon», a dit M. Bégin qui avoue être plus tolérant en général.

Photo courtoisie

Repousser les limites

Qu’est-ce qui motive ce père de deux enfants à la carrière professionnelle déjà ultra bien remplie à en faire autant?

«C’est par défi personnel. J’aime repousser les limites et voir jusqu’où mon physique et mon mental sont capables de m’amener.»

Bien que ces épreuves lui aient permis d’aiguiser sa patience, il reste peu empathique envers ceux qui justifient leur sédentarité par manque de temps.

Malgré ses horaires atypiques, il réussit à courir entre 50 et 150 km par semaine. «J’essaie toujours de minimiser l’impact de l’entraînement sur la famille, alors je cours quand les enfants sont couchés, ce qui fait des horaires d’entraînement un peu fou. Je suis déjà parti courir un marathon après 21 h 30. “Je n’ai pas le temps”, ça ne fait pas partie de mon langage.»