Un essai pour Alexandre Ranger

Le club-école du Canadien de Montréal, les IceCaps de St. John’s, a accordé un essai professionnel de 25 matchs à l’attaquant Alexandre Ranger, jeudi.

Le Québécois a déjà disputé sept rencontres dans la Ligue américaine de hockey cette saison. Avec le Rampage de San Antonio, il n’a pu inscrire un seul point et a présenté un différentiel de -5.

L’ancien du Drakkar de Baie-Comeau et des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a également évolué au sein de la Premier AA Hockey League en 2016-2017. Il a marqué un but en 10 rencontres avec les Admirals de Norfolk et les Oilers de Tulsa.

Ranger a porté l’uniforme des IceCaps en 2015-2016, totalisant trois points en 17 sorties.