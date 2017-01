Un téléviseur presque aussi mince qu’une affiche

En 2017, les téléviseurs seront comme des affiches qui vont s’accrocher sur nos murs comme des oeuvres d’art. Du moins, c’est l’intention de la compagnie LG.

La compagnie LG a présenté le modèle «W7», lors d’une conférence à l’événement CES 2017 à Las Vegas, qui risque de faire peur aux compétiteurs. C’est une télé tellement mince qu’elle pourrait facilement ressembler à une simple affiche; mais non, elle peut faire tout ce que les télés modernes font, et plus encore.

Au total, la LG W7 est 3,85mm d’épaisseur. Pour mieux visualiser, le iPhone 6 est 6,9mm.

Il y aura deux modèles: 65 et 77 pouces, les deux ayant des écrans 4K HDR OLED. La version de 65 pouces ne pèse que 17 livres, selon The Verge. Pour une télé, c’est surprenant. Des aimants intégrés vont permettre d’accrocher l’écran sans craindre un désastre.

La grande question: où est-ce qu’on peut brancher nos trucs sur cette télé? LG offre une solution dans leur «sound bar», une barre de son, où les composants sont inclus.

LG

LG aura potentiellement de la compétition cette année, par contre. La rumeur dit que Sony aura peut-être un modèle OLED 4K à présenter. La LG W7 sera déjà en prévente la semaine prochaine, cependant. Le futur n'est donc pas si loin que ça!

Le prix n’a pas été dévoilé, mais une chose est certaine: ça va coûter très, très cher. La G6 de LG, par exemple, coûte 10 023,99 $ en ce moment chez Best Buy. CNET avance que la W7 de 65 pouces pourrait coûter environ 13 000 $, ce qui est réaliste. Ayoye.

Le futur va coûter cher.