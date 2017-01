Une première période coûteuse pour l’Océanic

RIMOUSKI | L’Océanic continue de crouler au classement général de la LHJMQ. Même si son adversaire s’est relevé d’une première période exécrable, les deux buts marqués par le Phoenix de Sherbrooke en fin de rencontre lui ont permis de se sauver avec une victoire de 5-3, mercredi soir, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

En avance 3-0 après 20 minutes de jeu, la troupe de Stéphane Julien a dû dépenser beaucoup d’énergie pour préserver son avance. Expédié dans les câbles, l’Océanic semblait complètement dérouté, dominé 22-2 dans les tirs lors de l’engagement initial.

Or, les Bas-Laurentiens ont refusé d’abdiquer en revenant de l’arrière et en créant l’égalité avec les deux buts de Tyler Boland et celui d’Hunter Moreau.

Le Phoenix a toutefois mis fin aux espoirs des locaux en marquant deux fois avant que les deux équipes ne poursuivent la soirée en prolongation. Alexander Krief et Nicolas Roy ont joué les héros en déjouant Alexandre Lagacé. Auteur de 40 arrêts, le gardien de l’Océanic méritait un meilleur sort, lui qui a évité un véritablement carnage dans le camp rimouskois.

Des revirements coûteux

«C’est à partir de la première période qu’on a perdu le match», a résumé l’entraîneur-adjoint de l’Océanic, Pierre Rioux. Ce dernier dirigera l’équipe jusqu’à vendredi puisque Serge Beausoleil veut se concentrer sur ses tâches de directeur-gérant pour la fin de la période des transactions.

«On dirait que c’était nous qui avions fait cinq heures d’autobus. Sherbrooke a été devant nous durant toute la rencontre. Je pense qu’on a bien mieux travaillé par la suite. À 3-3, ce sont deux revirements qui nous ont coûté la victoire. Ce sont des choses sur lesquelles on va travailler avec nos jeunes joueurs. On ne peut pas blâmer Lagacé».

À l’image de la tempête hivernale de mercredi dans le Bas-Saint-Laurent, le Phoenix a balayé tout sur son passage en début de match. Tour à tour, Brock MacLeod, Félix Robert et Yaroslav Alexeyev ont étourdi Alexandre Lagacé en le déjouant dans les 11 premières minutes de jeu.

Des joueurs distraits

«La période des échange est une distraction pour certains de nos joueurs. Il y a des gars qui ne veulent pas quitter l’organisation. Ils parlent des transactions entre eux, mais ça n’excuse pas notre performance en première période», ajoutait Rioux.

Ce revers fait glisser l’Océanic au 15e rang du classement général dans le circuit Courteau. Rimouski ne possède plus que quatre points d’avance sur Baie-Comeau pour éviter une exclusion des séries éliminatoires.