Une présentatrice météo répond à un message insultant avec brio

Une présentatrice météo de Global ne gardera pas le silence face aux insultes à son égard sur le web!

Ce n’est pas toujours facile d’être une personnalité publique. Kristi Gordon, une présentatrice météo à Global News, a reçu un courriel qui insultait ses cheveux, disant qu’ils étaient laids et sales et qu’elle devrait changer de produit. Ouf!

Gordon ne se laisse pas faire, cependant. Elle a pris une capture d’écran du message et a répondu à ses détracteurs sur Twitter.

Twitter

«Alors... mes cheveux poussent et sont moins volumineux... mais ce courriel exagère un peu, non?»

Voici ce que le courriel disait à propos du look de la présentatrice:

«Bonjour Kristi. Je viens de vous regarder aux nouvelles du soir et mon mari et moi regardons vos cheveux et on se demande quels produits vous utilisez. Nous sommes de grands fans et vous regardons depuis plusieurs années, mais peu importe ce qui se passe avec vos cheveux, ce n’est pas beau. Vos cheveux ont l’air gras et sales, comme s’ils n’avaient pas été lavés depuis plusieurs jours. Sur la photo avec votre info sur le site web de Global News, vos cheveux sont magnifiques! Retrouvez ce look, s’il vous plait! Honnêtement, cessez d’utiliser ces produits.» (traduction libre)

Ouch!

Plusieurs utilisateurs Twitter ont répondu au tweet pour dire à Kristi qu’elle était magnifique, et que le commentaire était profondément déplacé.

Ce n’est pas la première fois que Kristi Gordon fait la une. En 2015, alors qu’elle était enceinte, elle avait lu les lettres insultantes qu’elle recevait où les gens l’accusaient de porter des vêtements trop serrés.

Visiblement, Kristi va continuer à dénoncer les gens de mauvaise foi. Et c’est tant mieux.

#TeamKristi