Vasek Pospisil en finale sans même suer

Le Canadien Vasek Pospisil et son partenaire tchèque Radek Stepanek ont obtenu le privilège de participer à la finale du double de l’Open du Qatar à la suite du forfait de la paire espagnole formée de Fernando Verdasco et de Nicolas Almagro.

Par conséquent, le duo du Britanno-Colombien affrontera au tour ultime vendredi les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin, qui ont battu en demi-finale les premiers favoris de la compétition, le Britannique Jamie Murray et le Brésilien Bruno Soares.

Verdasco et Almagro étaient en action dans le tableau de simple, jeudi. Le premier a défait en quart de finale le Croate Ivo Karlovic 6-2 et 7-5, alors que le second a plié l’échine 7-6 (4) et 7-5 devant le premier joueur au monde, Andy Murray.

Pour sa part, Stepanek a été vaincu en deux manches identiques de 6-3 par le Serbe Novak Djokovic, également en quart.