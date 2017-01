VIDÉO | «Mini Ovechkin» vole le spectacle à Washington

Jeudi à Washington, tout le monde avait le coeur à la fête, surtout ce jeune homme qui a compté un but lors du fameux match «junior» de l'entracte entre la deuxième et la troisième période du match entre les Capitals et les Blue Jackets.

Il patine comme Ovi, lance comme Ovi, et célèbre comme Ovi!

On exagère un petit peu, mais ce petit joueur s'est assuré de divertir les partisans.

Alors, lequel démontre les meilleures célébrations?

Les Capitals avaient de quoi fêter jeudi. Avec un gain de 5-0, ils ont mis fin à la séquence presque historique des Blue Jackets de Columbus de 16 victoires.

Le record pour le plus grand nombre de victoires consécutives (17) appartient donc toujours aux Penguins de 1992-93.