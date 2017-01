Vrai ou faux: Peut-on dormir ivre dans l’auto?

7• Déneiger sa voiture, alors qu’on est ivre et qu’on a les clés sur soi: «Il y a clairement une intention qui est démontrée, celle de vouloir partir avec ton auto», dit M. Munoz. «Là-dessus, je ne suis pas d’accord. J’irais plaider cette cause demain matin, parce que je trouve qu’on étire la loi un peu. C’est possible que la police ait l’impression que tu as l’intention de prendre ton véhicule, mais ça peut aussi être quelqu’un qui déneige en attendant son chauffeur désigné», précise Me Éric Lamontagne, de Contravention experts.