11e aujourd’hui en Italie, Harvey perd du terrain

Alex Harvey a vécu la hantise du jour qu’il appréhendait au Tour de ski en terminant 11e du 10 km individuel en style libre, aujourd’hui à Toblach en Italie, ce qui l’a fait glisser du troisième au quatrième rang au cumulatif après cinq épreuves sur sept.



Sur un parcours qu’il n’a jamais vu comme son préféré, le Québécois a cédé 34 secondes au Russe Sergey Ustiugov, qui a bonifié son statut de patron sur ce tour avec sa cinquième victoire et creusé son écart sur le Norvégien Martin Johnsrud Sundby, 14e aujourd’hui avec 37 secondes de retard.



«Honnêtement, la journée d’aujourd’hui était celle qui me faisait le plus peur. L’an dernier, je n’avais même pas terminé dans le top 30 dans cette course-là. C’est un parcours bizarre à Toblach qui ne m’a jamais vraiment souri», a résumé Harvey, qui associe toutefois peu de dommages à son résultat.



«Je suis six secondes derrière Dario Cologna, ce n’est rien. Finalement, ça a bien fait que je prenne cinq secondes de bonification avant-hier, alors je me retrouve à seulement une demi-seconde de lui (au cumulatif). J’ai donc passé cette étape sans perdre trop de temps», a–t-il analysé.



Dépassé par Cologna



Ce tracé de cinq kilomètres aux faibles montées, que les concurrents ont emprunté deux fois, a souri au Suisse Dario Cologna et surtout au Français Maurice Manificat, ce qui fait que l’athlète de Saint-Ferréol a davantage de compagnie dans la liste des prétendants pour le podium ultime de cette compétition.



Cologna, septième aujourd’hui, le devance maintenant d’une demi-seconde au cumulatif, alors que le grand gagnant du jour se nomme Manificat. Le Français s’approche à 6,5 secondes de Harvey en cinquième place du général en vertu de sa deuxième position de ce 10 km, à peine un souffle de 0,4 s derrière Ustiugov.



«C’était un parcours seulement de plats et de faux-plats sans possible récupération. Ce sont 22 minutes de travail constant. C’est pour ça que Manificat est toujours fort ici parce qu’il a de la misère à donner des coups et des accélérations. Mais quand c’est un travail constant comme aujourd’hui, c’est là qu’il est fort. Mais je n’ai pas l’impression que ça m’a tiré trop d’énergie. C’est juste que je n’étais pas capable d’aller plus vite que ça», avoue Harvey.



Le podium accessible



Avec la déveine du Norvégien Sundby aujourd’hui, il y a dorénavant deux marches accessibles au podium final puisqu’il faut presque concéder la première au Russe Ustiugov, le seul à avoir signé plus de quatre victoires de suite dans les 11 années d’histoire de ce Tour de ski.



Seulement 40 secondes séparent les occupants de la troisième à la neuvième positions, ce qui annonce une lutte intéressante pour l’épreuve de 15 km de style classique et en départ groupé de samedi à Val di Fiemme, toujours en Italie.



«Il faudra que j’aille pour les secondes de bonification, un peu comme je l’avais fait au skiathlon à Oberstdorf (mardi), où j’avais gagné le sprint intermédiaire en style classique. Je suis assez optimiste pour la course de demain», projette le Québécois.

10 km individuel - Résultats

1-Sergey Ustiugov, Russie, 21 m 47,9 s

2-Maurice Manificat, France, + 0,4 s

3-Simen Hegstad Krueger, Norvège, + 16,6 s

4-Matti Heikkinen, Finlande, + 17,3 s

7-Dario Cologna, Suisse, + 27,9 s

11-Alex Harvey, Canada, + 34,2 s

14-Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 36,9 s

Tour de ski - Cumulatif (5 étapes sur 7)