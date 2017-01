FLEURY, Jacques



De St-Constant, le 29 décembre 2016, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jacques Fleury, époux bien-aimé de Mme Ghislaine Bélisle.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nicole), Réjean (Sylvie), Marc (Guylaine) et Éric (Chantal), ses petits-enfants Samuel, Guillaume, Ève, David, Laurence, Philippe et Samuel B., ses soeurs et beaux-frères ainsi qu'autres parents et amis.Il a été confié au:ST-CONSTANT, QcTél: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 13 janvier 2017 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h30, ainsi que le samedi 14 janvier dès 10h00. Une célébration aura lieu à 11h30 en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, des dons pour la Société canadienne du cancer et de la Société Alzheimer Canada seraient appréciés.