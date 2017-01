21 tendances déco à adopter en 2017 pour que votre nid soit parfait

Cette année, la décoration se divise en deux styles bien distincts. D’abord, il y a un grand retour aux matières premières, pures... Un amour pour la simplicité et les décors «verts».

Ensuite, il y a le retour de la tendance art déco où le luxe et la richesse seront mis à l’avant.

Pour vous inspirer, voici 21 tendances qui seront partout cette année.

1. Le velours

Ce tissu riche et chaleureux se retrouve partout cette année. Rideaux, sofa, couette de lit... Le velours sera un élément clé de votre décor.

2. Les têtes de lit luxueuses

Capitonnée, en velours, imposante... Cette année les têtes de lit gigantesques sont les éléments clés des chambres. 2017 est sans aucun doute l’année du luxe et de la richesse en décoration.

3. Les couleurs riches

Pour les murs, les couleurs riches et sombres sont également très tendance. Elles réchauffent une pièce et peuvent créer une ambiance plus intime.

4. Le laiton

Si en 2016, le rose gold avait la cote, en 2017 c’est plutôt le laiton qui est IN.

5. Les espaces surchargés

Encore faut-il choisir chaque objet avec précision... Mais les espaces surchargés donnent de l’intimité à une pièce. On opte pour une tapisserie enveloppante et un tapis qui ressort du décor.

6. Les blancs différents

Les murs blancs et les décors épurés ont toujours la cote, seulement cette année, on opte pour des blancs plus chauds qui tirent vers le beige, ou des blancs plus froids qui tirent vers le gris.

7. Les meubles vintage de style scandinave

Si certains craquent pour les décors surchargés, le style scandinave charme encore une fois cette année. On opte pour un décor épuré où tout est calculé. Les quelques objets qui se retrouvent dans ces pièces sont savamment choisis et placés dans des endroits clés.

8. Le cuir brun

Les sofas vintage au cuir brun seront partout cette année! Et avec raison!

9. Le liège

Que ce soit sur un tabouret où un mur tout entier le liège est une matière clé cette année. On en verra partout.

10. La céramique d’artisanat

Pour recevoir, oubliez les ensembles de vaisselle. En 2017, la tendance est au naturel et au fait à la main. La céramique d’artisanat est donc de mise pour impressionner les convives.

11. Les plantes suspendues

Pour donner un peu de vie à un décor, ajoutez quelques plantes suspendues ici et là. Ça rythmera votre espace et donnera un peu de chaleur.

12. L’aquarelle

En toile ou directement sur les murs, l’aquarelle met un peu de couleur dans n’importe quel décor. Il est aussi possible d’ajouter à votre espace des coussins, des tapis ou une couette de lit avec ces motifs pastel.

13. Le style Memphis

Le style Memphis est en fait un retour aux années 80. Couleurs pastel, espaces très colorés, formes géométriques... Cela rappelle en quelque sorte le pop art et les bandes dessinées.

14. Les luminaires minimalistes

Les luminaires peuvent tout changer dans un décor. Cette année encore, les luminaires minimalistes seront partout.

15. Les objets transparents

Accessoires, vaisselles, chaises... La transparence donne beaucoup de luminosité à un espace.

16. Le contre-plaqué

Comme les matières simples sont IN cette année, le contre-plaqué n’y fait pas exception. En meubles, en têtes de lit ou carrément pour recouvrir un mûr complet, le contre-plaqué est un atout à votre décor.

17. Le mobilier de rotin

Les meubles de rotins ne sont plus réservés au décor de votre grand-mère. Les luminaires, les chaises, les lampes de chevet... Le rotin prend une nouvelle place dans notre cœur cette année. Il est grand temps de faire la paix avec cette matière trop longtemps boudée.

18. Le lin

Rideaux, draps, nappes... Le lin est une valeur sure. C’est frais, c’est doux, c’est l’une des matières à intégrer dans votre décor sans plus tarder.

19. Les murs végétaux

Pour les amoureux des plantes, un mur «vert» est une magnifique idée pour donner du punch à son espace. Que ce soit en y intégrant carrément des plantes dans une structure murale ou simplement en déposant des dizaines de pots de fleurs sur une étagère ... Les murs végétaux impressionnent et sont pratiques... Surtout en cuisine!

20. La géométrie

Les décors qui s’inspirent de la géométrie sont toujours tendance en 2017. On opte pour des meubles angulaires qui donnent du rythme aux espaces.

21. La couleur Pantone de 2017

Encore une fois Pantone a dévoilé la «couleur de l’année» selon eux. En 2017, c’est le vert «Greenery». Un vert jaune très frais! Évidemment, cette couleur se retrouvera partout, alors n’hésitez pas à l’inclure dans votre décor!