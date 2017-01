BLAIS, Fernidand, F.É.C.



(Frère Réginald)Frère Ferdinand Blais, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 2 janvier 2017, à l'âge de 94 ans et 11 mois. Fils d'Achille Blais et de Bernadette Vallée, il naquit à St-Elzéar (Beauce) le 23 janvier 1922. Entré chez les F.É.C. en 1939, il travailla à l'éducation des jeunes à Trois-Rivières et à Ste-Foy, puis au Cameroun pendant près de 20 ans. De retour au pays, il enseigna au Campus N-D.-de-Foy, à St-Auguntin-de-Desmaures et en Haïti (2 ans). Suivirent une quinzaine d'années au "Carrefour Jeunesse", à Sainte-Foy.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur Marguerite (feu Lucien Demers) et son frère Gérard (feu Marie-Paule Bastien), ainsi que des neveux, nièces et amis.Le corps sera exposé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le dimanche 8 janvier, à compter de 14h (prière communautaire à 19h30) et le lendemain à compter de 9h. Les funérailles auront lieu au même endroit, le lundi 9 janvier, à 10h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.