NAULT, Gisèle (Martel)



À Montréal, le dimanche 1er janvier 2017 est décédée, à l'âge de 89 ans, Gisèle Nault, prédécé de son fils Michel et épouse de feu M. Roger Martel.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Diane), Carole (Richard), Sylvain (Brigitte), Luc (Chantal), feu Michel (Louise), ses 11 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 8 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi dès 10h. Les funérailles seront célébrées le lundi 9 janvier 2017 à 12h en la chapelle du complexe.