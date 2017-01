GÉLINAS, André



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur André Gélinas, le 21 décembre à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil ses filles Manon (Yves) et Sonia (Dominique), ses soeurs Adrienne et Lucille, ses petits-enfants Laurianne, Élodie, Alyssa et Justin, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017, de 10h15 à 14h, au Complexe funéraire:Une messe aura lieu ce même jour à 15h à l'église Saint-Conrad, au 6950 Des Ormeaux, Anjou, H1K 2X6.L'inhumation aura lieu le 9 janvier à 11h au cimetière de St-Célestin.