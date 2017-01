GUINDON SAVARD, Juliette



À Saint-Augustin de Mirabel, le 4 janvier 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Juliette Savard, épouse de feu Alphonse Guindon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Normand Dufresne), Marcel (Lise Leduc), Ghislaine (François Gascon), ses petits-enfants: Brigitte, Nathalie, Marie-Ève, Marie-Lyne, Marc-André, Pierre-Luc et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 janvier de 19h à 22h et samedi dès 11h, au:ST-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 7 janvier à 14h30 en l'église de St-Augustin et de là au cimetière du même endroit.