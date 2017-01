VISCARDI, Gloria

De Benedictis



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 4 janvier 2017, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Gloria De Benedictis, épouse de M. André Viscardi.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Clara (David), Dora et André, ses petits-enfants: François, Éric, Yannick et Stéphanie, son arrière-petite-fille Vanessa, ses belles-soeurs: Huguette et Louise, ses neveux, nièces, et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 janvier 14h à 17h et 19h à 22h et lundi dès 9h au:STE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 9 janvier à 11h00 en l'église de Ste-Marthe-sur-le-Lac et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.