ARCHAMBAULT, Fernand



Au CHRDL de Joliette, le 3 janvier 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Fernand Archambault, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil, ses enfants; Guy Archambault, Marco Archambault, son petit-fils; Félix, son ex-épouse Mme Gisèle Racine, ses frères; M. André Archambault, feu M. Michel Archambault (Mme Cécile Lorrain), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.M. Fernand Archambault sera exposé le dimanche 8 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h, et jour des funérailles à compter de midi à la:1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES J5M 2V5Les funérailles auront lieu le lundi 9 janvier 2017 à 14h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au cimetière du même endroit.Les personnes qui désirent exprimer leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, lequel sera accepté au salon.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com