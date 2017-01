MORENCY, Madeleine

(née Bilodeau)



À Laval, le 5 janvier, à l'âge de 86 ans, est décédée Madeleine Bilodeau, épouse de feu Jean-Paul Morency et mère de feu Germain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Hélène, Diane et Benoit et leurs conjoint(e)s, ses petits- enfants Matthieu, Véronique, Jean-Philippe, Catherine, Valérie, David, Gabriel, ses arrière-petits-enfants Eva-Rose, Florence et Axel, sa soeur Marie-Andrée, parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Vincent de Paul, 5443 Boul. Lévesque E. Laval, le samedi 7 janvier à 11h.