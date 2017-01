Pour l’instant avec leur petite icône préventive, ils sont comiques, mais attention. Dans quelque temps, vous les trouverez peut-être un peu trop brillants. Les radars photo ne sont qu’à l’état embryonnaire. Ils en sont à leurs premiers balbutiements et ce qui s’en vient nous mettra au pas, camarade. Tant qu’à être là, technologie oblige, on les fera travailler à fond, mon Gaston. Jusqu’à maintenant, les caméras urbaines ne s’occupent que de votre vitesse ou des feux de circulation, mais très bientôt, leur définition de tâche va s’allonger. Préparez-vous. Ils vous «stooleront» si vous êtes au cellulaire, en train de texter. Ils vous dénonceront également si vous ne portez pas la ceinture de sécurité et ils vous moucharderont aussi si vous avez dépassé sur une ligne continue. Dans un avenir pas si lointain, ces caméras deviendront des vidéos et ne vous en faites pas pour la rentabilité, elles se paieront toutes seules, et en pas grand temps.