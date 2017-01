HAMEL, René



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur René Hamer, survenu le 2 janvier 2017, à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil sa douce épouse Agnès Hamel, ses enfants Sylvie (Michel Darveau), France (Gilles Ferland), François (Martine Duchesne), Éric (Chantal Trudeau), ses petits-enfants Geneviève (Vincent Thellen), Philippe, Olivier, Alexis, Vincent (Ariane Marchand- Labelle), Antoine, Loïc, Noémie, Alyssia, Emma, ses frères, ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:BOUCHERVILLE(Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél: (450) 655-6036 Téléc: (450) 655-0941Le dimanche 8 janvier 2017, de 14h à 17h et de 19h à 21h30, lundi 9 janvier de 9h30 à 10h30.Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le lundi 9 janvier 2017 à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.