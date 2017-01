Céline vend une maison 12,4 M$

Céline Dion se départit de sa propriété parisienne

La chanteuse Céline Dion a mis en vente sa maison de Paris pour 12,4 millions $. Le quotidien britannique The Mirror rapporte que la propriété, qui offre une vue sur la tour Eiffel, possède cinq chambres à coucher, un cellier, un spa privé et une salle de cinéma. La maison a été mise en vente presque un an jour pour jour après le décès de son mari René Angélil. Elle est équipée d’un service de sécurité 24 heures sur 24.

Le patron d’Arianne Phosphate achète

Brian Richard Ostroff, le grand patron de la minière québécoise Arianne Phosphate depuis mars 2016, a fait l’achat de 20 800 actions de la compagnie sur le marché pour un prix d’un peu plus de 15 000 $. Il en détient pour plus d’un million $. Arianne Phosphate est impliquée dans un important projet au lac à Paul, au Saguenay–Lac-St-Jean. L’action a perdu 15 % depuis un an.

Alexandre Bilodeau et sa femme déménagent Photo d'archives

Le double médaillé d’or olympique aux bosses en ski acrobatique Alexandre Bilodeau et sa femme, Sabrina Gauthier-Bizier, une médecin, ont vendu leur condo situé dans un immeuble du Vieux-Montréal (près de Griffintown) pour 1,1 million $ à la fin décembre. «Penthouse unique conçu sur mesure et réalisé selon les normes de qualité les plus élevées. Offrant de superbes vues du fleuve, il propose un joli espace à aire ouverte doté de meubles intégrés faits sur mesure, une cuisine haut de gamme, une cave à vin», écrit la courtière au sujet du condo. Le couple Bilodeau-Gauthier a contracté une hypothèque d’un million $ pour faire l’achat d’une maison de ville flambant neuve à l’île des Sœurs dotée notamment d’une terrasse sur le toit avec spa.

Une firme des îles Caïmans vend du La Baie

L & T B (Cayman), un holding appartenant à une fondation du fils d’un magnat américain de l’immobilier, William Mack, a liquidé sa participation dans la chaîne canadienne La Baie pour un peu moins d’un demi-million de dollars. L’action de La Baie a perdu 45 % depuis deux ans.

Une Ferrari rarissime aux enchères Photo courtoisie

L’unique Ferrari Nero F50 en Amérique du Nord sera mise aux enchères en janvier par la firme Sotheby’s. Les experts prévoient un prix de vente entre 3 et 3,5 M$ US pour ce bolide vieux de 20 ans rempli d’éléments empruntés à la Formule 1. Il existe quatre exemplaires seulement dans le monde, dont un est brisé.

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.