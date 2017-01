Choisissez votre destin pour 2017

En ce début d’année, à l’heure des résolutions, le moment est idéal pour changer ses habitudes de vie. À ceux qui sont déterminés à changer de vie, il existe une multitude de façons de faire qui s’offrent à vous et une quantité infinie d’outils sont proposés. Parmi ceux-ci se trouve ce livre de l’auteur américain Hal Elrod, devenu un phénomène international.

D’emblée, je dois admettre que je n’avais aucune envie de lire ce livre que j’ai reçu il y a quelques mois déjà, le repoussant constamment. Bien que je sois une grande adepte de livres sur la croissance personnelle et que j’en lise une quantité phénoménale, ­celui-ci, en raison de son titre, Tout se joue avant 8 heures, me laissait de glace. Étant quelqu’un qui aime travailler jusqu’au petit matin, la proposition allait à l’encontre de ce que je suis et ne pouvait me convenir. C’est lorsque j’ai réalisé que ce livre était devenu, en très peu de temps, un best-seller international et qu’il faisait fureur aux États-Unis que j’ai finalement­­ décidé de le lire en faisant abstraction du titre. Après tout, il y a bien un proverbe qui dit que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Force est de constater que l’on ne peut faire abstraction de la philosophie de vie de l’auteur bien longtemps, d’autant plus qu’il nous ­incite à programmer notre réveil-matin à 5 h 30 du matin.

Le club des 5 %

Disons déjà que Hal Elrod, ce jeune auteur de 37 ans a un parcours particulier. C’est après un accident de voiture, où il a failli perdre la vie, qu’il a décidé de prendre un virage à 180° et de changer de vie du tout au tout. Pour y arriver: se lever deux heures plus tôt. L’auteur cite notamment de grandes personnalités qui ont réussi, comme Richard Branson, patron de Virgin, des gens qui ont un agenda de premier ministre et qui sont des lève-tôt.

Parmi plusieurs faits, l’auteur nous rappelle que 95 % de la population sont insatisfaits de leur situation ou se contentent d’une vie médiocre. C’est donc seulement 5 % des citoyens­­ qui sont l’exception et qui échappent à la médiocrité. Ainsi, pour atteindre le club des 5 %, il faut changer des choses.

Après la lecture de cet ouvrage, ­j’admets que ce livre déborde ­d’outils fabuleux et qu’il peut permettre­­ à quiconque doté d’une grande volonté de changer de vie. Surtout, on comprendra qu’il est ­impératif de trouver du temps pour soi en toute tranquillité, afin de ­méditer et de trouver les stratégies qui nous conviennent.

Néanmoins, il faut aussi suivre son propre biorythme et ce moment-là, si précieux soit-il, où l’on se retrouve seul dans sa bulle, alors que le silence­­ règne autour, peut aussi bien se situer à 5 h du matin qu’à 2 h de la nuit. L’important étant la façon de faire et non le moment.

À lire aussi

Changement de carrière

Photo courtoisie

L’auteur du livre Sorties de zone a eu l’idée d’écrire un second livre qui se veut, en quelque sorte, une suite au précédent. Avec Entrées de zone, Daniel Blouin s’adresse principalement à ceux qui souhaitent effectuer un changement de travail ou même procéder à une réorientation de carrière­­, mais qui ont du mal à passer à l’action. C’est souvent­­ la peur de sortir de sa zone de confort qui rend certaines décisions ­difficiles à prendre. L’auteur, qui a lui-même réussi un changement de carrière, parviendra avec cet ouvrage à convaincre plusieurs d’oser changer de vie.

Déployer votre esprit

Photo courtoisie

À ceux qui font leurs premières armes dans le domaine­­ de la croissance personnelle, voici un ouvrage amusant proposant une approche facile à mettre en pratique. L’idée étant de trouver son chemin afin d’accéder à un quotidien plus lumineux, l’auteure utilise l’esprit d’un papillon, symbole de liberté et de légèreté­­ pour parvenir à s’élever. Proposant une foule d’exercices, ce livre touche à plusieurs thèmes, dont l’amour, l’amitié et la relation parent-enfant. L’auteure va dans toutes les directions, abordant également d’autres sujets, dont les émotions, la carrière, ainsi que l’importance de la gratitude et de l’acceptation de soi.

Se permettre le bonheur

Photo courtoisie

Le Dalaï-lama et l’archevêque­­ Desmond Tutu se sont réunis afin de répandre le ­bonheur. Tous deux sont conscients que le ­bonheur est souvent lié aux circonstances de la vie; en revanche, la joie appartient à ­chacun d’entre nous. Il s’agit d’un état d’esprit. Ainsi, plus on s’offre de petits moments de joie au quotidien, plus grand est notre ­bonheur. Les deux ­auteurs, tous deux ­récipiendaires d’un prix Nobel de la paix, offrent, avec ce ­livre, une belle dose de bonheur.

Le coup de coeur du mois

Planifier votre année

Photo courtoisie

Quoi de mieux pour commencer une nouvelle année que d’être organisé? S’offrir une planification stratégique est encore mieux. L’ouvrage de Danie Beaulieu­­ propose en différentes étapes de prendre son destin en main. Proposant d’abord un travail d’introspection en dressant un bilan de son parcours, elle nous invite ensuite à retrouver son essence afin d’établir une mission de vie. Pour y arriver, il faut dépasser le stade de la rêverie en devenant un créateur. C’est en établissant ses objectifs à court, moyen et long terme que l’on pourra créer un programme à la hauteur de ses ambitions. Un livre qui plaira davantage aux lecteurs dotés d’un esprit cartésien.