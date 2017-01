De beaux gros manteaux

Peut-être est-ce une simple impression, mais il me semble que plus le manteau est gros, plus il est chaud. Et plus il est coloré plus il gagne en intérêt. Doudounes pour l’une, fourrure à poils long pour l’autre, les stars du moment ne donnent pas dans la demi-mesure. Conseil: si votre manteau n’est pas assez chaud, allez en superposition, tout en vous assurant de porter la pièce de résistance comme dernière couche.

Afin d’obtenir le look de Rihanna, il suffit de choisir une taille plus grande ou de faire son choix dans le département pour homme!

La fourrure reçoit un traitement ombré et patchwork.

Il ne faut pas avoir peur d’oser avec les couleurs!

Vous n’aimez pas la fourrure? Unreal Fur est pour vous. La ­compagnie ne ­travaille que la fausse-fourrure et propose des ­modèles colorés.

