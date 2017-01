Deux Canadiens soupçonnés d’importation de fentanyl aux Bermudes

Les autorités des Bermudes accusent deux Canadiens d'avoir importé du fentanyl en décembre 2016 dans ce territoire britannique d'outre-mer.

La police locale a confirmé à Global News que Jacqueline Robinson, 25 ans, et Craig Lawrence, 35 ans, ont été arrêtés après avoir été hospitalisés le 20 décembre à la suite d'une «urgence médicale» possiblement causée par une surdose de drogue.

On soupçonne les deux Ontariens d'avoir importé cette drogue jusqu'à 40 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine.

Ils ont comparu jeudi. Robinson a été accusée d'avoir importé une drogue contrôlée alors que Lawrence était accusé d'avoir importé une drogue contrôlée et de possession dans l'intention de vendre.

Aucun plaidoyer n’a été enregistré, selon la police, citée par le réseau anglophone. Robinson et Lawrence resteront en prison jusqu’à leur prochaine comparution, le 1er février.