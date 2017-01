ST-JEAN, Pierrette (née Roux)



Le 4 janvier 2017, à l'âge de 79 ans est décédée Pierrette Roux St-Jean, épouse de feu Réal St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Martine), Suzanne, Serge (Monique), Paul (Elisa) et Roger (Jacinthe), ses onze petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier de 11h à 16h au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 2630, rue Notre-Dame Ouest, Montréal,Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 16h.