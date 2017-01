Mort tragique au bar La P’tite Grenouille: Elle pardonne à celui qui a tué son fils par accident

Le jour même où elle a appris le décès de son fils Patrick Breton, mort écrasé sous une lourde machine de boxe qu’un de ses amis avait fait basculer, Nathalie Dumas a décidé de pardonner au responsable de l’accident. «Je lui ai dit que je l’aimais», confie-t-elle en entrevue au Journal.

C’était il y a un an, jour pour jour. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2016, Patrick Breton et six camarades de longue date faisaient la fête au bar La P’tite Grenouille, à Charlesbourg. Dans un élan festif, l’un d’entre eux s’est pendu sur le jeu de 233 livres, qui est tombé sur Patrick Breton. Le jeune de 19 ans n’a eu aucune chance.

Les policiers ont arrêté l’ami du défunt, avant de le relâcher. L’affaire a été classée comme accidentelle, au grand soulagement des proches de Patrick Breton. Car malgré l’immense deuil qu’elle s’apprêtait à vivre, la famille n’a jamais cherché de coupable. C’est plutôt à bras ouverts que Mme Dumas a accueilli celui qui était considéré comme suspect dans la mort de son aîné.

«Il est venu à la maison. Il est arrivé ici, il regardait par terre, il avait sa capuche sur la tête. J’ai enlevé son capuchon et je lui ai dit que je l’aimais. Je n’ai pas fait ça pour le sauver. J’ai fait ça parce que je l’aime et qu’il ne voulait pas que ça arrive. C’était un jeu con, mais personne ne voulait ça», dévoile Nathalie Dumas, en larmes.

«Une vie, c’est assez. Il y a déjà Patrick qui est mort, poursuit-elle. La colère et la rancune, ça fait que tu ne passes pas ton deuil. Oui, il faut être responsable de nos actes, c’est correct. [Les amis de Patrick] ont déjà ça dans la tête, ils ont des images qui vont rester, c’est assez. La sentence, ils n’en ont pas besoin.»

Photo courtoisie

« On avait une belle vie »

Nathalie Dumas se souviendra probablement toute sa vie de ce matin de janvier 2016, lorsque deux enquêteurs ont frappé à la porte de sa résidence de l’île d’Orléans. Il était 5 h 45, elle était déjà debout, tout comme la sœur cadette de Patrick, Marie-Christine, et le benjamin, Francis. «Les policiers m’ont annoncé la nouvelle», relate-t-elle.

Elle se rappelle avoir eu une «belle conversation» téléphonique avec son fils, le jour précédant sa mort. «C’est une grâce qu’on se soit parlé. On est chanceux d’avoir eu une belle finale. On avait une belle vie. Il n’était pas parfait, Patrick, mais on n’avait pas de chicane, rien à régler», lance Mme Dumas, sereine.

Douleur «toujours là»

Douze mois plus tard, ses enfants et elle ont cheminé. La douleur est «toujours là», souligne Francis Breton, mais elle «change de forme au fil du temps», précise sa sœur, Marie-Christine.

Nathalie Dumas abonde en leur sens. Lorsqu’elle sera mieux «reconstruite», elle aimerait pouvoir redonner au suivant en venant en aide aux parents endeuillés. «C’est un rêve», termine la femme de 46 ans, qui se dit extrêmement reconnaissante envers les organismes, intervenants et proches qui lui sont venus en aide et qui continuent de le faire.

Sécurité des machines de boxe: le coroner pointé du doigt

Photo Aurélie Girard, Agence QMI

La famille de Patrick Breton peine à concevoir que rien n’a été fait pour sécuriser les lourdes machines de boxe semblables à celle qui a tué le jeune de 19 ans. Elle pointe du doigt le coroner, qui n’a émis aucune recommandation pour éviter qu’un tel drame ne survienne.

Dans son rapport d’investigation rendu public en novembre dernier, le coroner Jean-Marc Picard se base sur les expertises balistiques pour affirmer qu’une personne qui s’agrippe et se balance à ce type de jeu peut «facilement» le faire renverser. Il précise que l’appareil de divertissement n’était pas fixé au sol, mais n’ajoute rien pour le rendre plus sécuritaire.

«On capote !»

«Nous autres, on capote. Ça m’a frappée. Aucune recommandation!» dénonce la mère du disparu, Nathalie Dumas.

Si elle concède que les circonstances dans lesquelles son fils est décédé étaient improbables, elle peine à comprendre pourquoi le coroner n’a pas émis de recommandations pour mieux encadrer ces jeux.

« La moitié du travail »

«Le coroner a fait la moitié du travail. C’est refuser d’aller de l’avant, de mettre sur pied des petits efforts qui auraient pu sauver mon frère. OK, ça n’était jamais arrivé avant. Mais, là, c’est arrivé. Et on l’ignore encore et on ne fait rien de plus. Si ça arrive une autre fois, ils n’auront plus l’excuse de dire que c’est la première fois», dénonce la sœur du défunt, Marie-Christine Breton.

La famille ne souhaite pas la destruction des machines de boxe, mais bien le renforcement de leur sécurité. Les proches en appellent à la conscience des bars et des propriétaires. «Juste les fixer sur le mur ou au sol. Ça prendrait une minute», plaide son frère, Francis Breton.