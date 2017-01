Elle pourrait doubler encore sa maternelle

En juin 2016, Maelie ne répondait pas aux exigences, et la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe lui a fait recommencer sa maternelle cette année. «On nous disait toujours qu'elle allait bien, mais elle a quand même coulé son année. On ne lui a fait voir aucun spécialiste, pas d'orthopédagogue ou de psychologue», a dénoncé la mère de famille.

Même si elle est en maternelle pour une deuxième année, la fillette a autant de difficulté, et sa mère croit qu’elle doublera encore.

Mme Cyr estime que les enfants qui ont le plus de services dans une classe sont ceux qui dérangent. «Ma fille, on ne l'entend pas. Elle entre dans le moule, elle est douce et respecte les règles», a-t-elle dit.