Forcée de chercher de l’aide sur Kijiji

«C’est l’une des choses qui me décourage le plus dans ma vie, parce que je ne vois pas le moment où ça va se terminer. C’est très insécurisant», s’inquiète Marie-Claude Lépine.

La résidente de Mascouche est atteinte d’une maladie neuromusculaire; sa moelle épinière se dégrade. Mme Lépine ne marche donc plus depuis l’âge de 5 ans et ne se déplace qu’en fauteuil motorisé.

Le CLSC lui fournit du personnel pour la préparation de repas, mais les services offerts pour le lever et le coucher ne sont pas adaptés à une femme de son âge, selon ses dires.

L’horaire offert par le CLSC la forcerait à rester 14 heures au lit alors qu’elle est une femme active. Elle offre notamment des conférences d’inspiration sur sa façon de voir la vie dans les écoles et les entreprises.

«Le lever ne se fait pas avant 9 h le matin et on ne couche pas les gens après 7 h le soir. Il n’y a pas de flexibilité et, avec les coupes, il y a encore moins de marge de manœuvre», déplore-t-elle.