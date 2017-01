Formule crève-cœur

Le 41e Championnat du monde de hockey junior sera marqué d’un petit astérisque. Le résultat final entre le Canada et les États-Unis fera certainement jaser durant de nombreuses années.

Décider des vainqueurs par une séance de tirs de barrage après 80 minutes de jeu époustouflantes mérite réflexion.

C’est comme jouer à pile ou face. Le Mondial junior de 2000 avait connu un dénouement tout aussi dramatique.

Le match de la médaille d’or ne devrait-il pas plutôt être remporté dans un format de prolongation continue quand l’égalité persiste, comme dans la LNH?

La finale du tournoi olympique est assujettie au même règlement du livre de la Fédération internationale de hockey (IIHF). La Fédération internationale de football (FIFA) utilise aussi les tirs au but après les 90 minutes régulières et les deux prolongations de 15 minutes.

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur-chef américain, Bob Motzko, a bien résumé la fin du débat épique au Centre Bell, jeudi, en toute fin de soirée.

«Les deux équipes méritaient la victoire. C’était un match incroyable. Les tirs de barrage font partie des règles de la fédération. C’est parfois très injuste, mais il doit y avoir un perdant.»

«Ce sont les règlements, a ajouté avec dépit l’instructeur canadien, Dominique Ducharme après la défaite crève-cœur. Nous le savions, que c’était pour être comme ça. Nous aurions aimé marquer avant. C’est le règlement.»

Chute d’adrénaline

«On a tellement d’adrénaline quand on joue un match, on est tellement excité. C’est tout ça qui est tombé quand on a vu les États-Unis sauter sur la patinoire pour célébrer, a raconté Thomas Chabot, utilisé pendant près de 44 minutes jeudi soir. Je suis resté sur le banc et je n’en croyais pas mes yeux. Dans notre ligue junior, on s’en va en tirs de barrage et on est stressé. Je ne peux même pas m’imaginer comment se sentaient les cinq gars qui sont embarqués sur la glace avec 20 000 personnes qui criaient.»

Les Américains n’ont certes pas volé leur médaille d’or, mais les Canadiens ont perdu la leur en laissant filer deux avances de deux buts au fil des 60 minutes régulières. Ils ont aussi raté des chances en or en supériorité numérique. Si l’attaque massive a tourné à plein régime en ronde préliminaire en affichant une efficacité de plus de 50 %, elle s’est étouffée en phase éliminatoire. En trois matchs, elle a marqué un seul but en 16 occasions (6,25 %).

«À la fin, c’est ça qui nous fâche le plus, a indiqué Chabot, élu joueur par excellence du tournoi. Nous avons tellement eu de chances en prolongation. En tirs de barrage, ça peut aller d’un bord comme de l’autre. C’est ça qui m’a déchiré en deux à la fin du match.»

Victoire d’un programme

Cette troisième victoire décisive en finale face au Canada est une grande réalisation pour le programme de développement américain. Le système collégial a triomphé de la Ligue canadienne et décroché sa quatrième médaille d’or depuis sa première en 2004. Durant ce tournoi, les Américains ont aussi remporté les deux duels inscrits au calendrier.

«C’est toute une déclaration que vient de faire notre programme, a lâché Motzko, fier de ses hommes provenant de la NCAA. Celui-ci nous amène des joueurs de partout au pays.»

Les États-Unis et le Canada se donnent donc rendez-vous l’an prochain à Buffalo.

5 moments marquants

5 Les deux victoires du Danemark

Le Danemark n’est pas habitué de terminer au second rang de son groupe. Les hommes d’Olaf Eller se sont bien défendus en battant les Finlandais et les Tchèques en ronde préliminaire. Le Danemark s’est finalement avoué vaincu en quarts de finale face à la Russie.

4 Hischier, le couteau suisse

L’un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH en a mis plein la vue. L’attaquant suisse a constamment embêté ses adversaires. Âgé d’à peine 18 ans, il était mortel avec la rondelle. Il a marqué 4 buts et amassé 7 points, une récolte bonne pour le 12e rang des marqueurs. Il a participé à plus de la moitié des buts de son équipe.

3 La déclaration de Ducharme

Silencieux jusqu’à la veille de la demi-finale, l’entraîneur-chef canadien Dominique Ducharme a piqué au vif la Suède. «C’est une bonne équipe, mais ça doit faire 10 ans qu’elle montre une fiche parfaite en ronde préliminaire et qu’elle perd quand ça devient plus difficile.» Ducharme aura eu raison. Le Canada a battu 5 à 2 la Suède a finalement encore terminé au 4e rang.

2 Terry dans la peau d’Oshie

L’attaquant américain a fait des tours de magie lors de la séance de tirs de barrage en demi-finale contre les Russes. Il a déjoué Ilya Samsonov entre les jambières à ses trois tentatives. Si le Canadien Jonathan Toews avait réussi cet exploit en 2007, il s’est plutôt souvenu de la prestation magistrale de l’Américain T.J. Oshie à Sotchi en 2014.

1 Finale d’anthologie

Les amateurs de hockey d’Amérique du Nord ont été servis dans la finale entre les États-Unis et le Canada. Huit buts et deux remontées des Américains qui ont décroché la médaille d’or en tirs de barrage, une fois de plus grâce aux mains magiques de Troy Terry.