Il n’a plus d’argent pour ses 200 reptiles

TROIS-RIVIÈRES | Un homme qui a recueilli chez lui près de 200 reptiles abandonnés devra refuser d'aider de nouveaux animaux et a commencé à en euthanasier en raison des coûts trop élevés d'entretien.

Mathieu Naud, un résident de Trois-Rivières, recueille depuis 23 ans des dizaines­­ de reptiles achetés par des citoyens­­, mais abandonnés par ceux-ci pour différentes raisons.

Des citoyens, les policiers et la Société protectrice des animaux lui ont remis près de 200 reptiles, notamment des serpents­­, des tortues, des lézards et même­­ des caïmans.

Six reptiles euthanasiés

Récemment, il a dû euthanasier six bêtes malades ou en fin de vie afin de diminuer­­ les frais de fonctionnement du Refuge Monsieur Reptile. «Certaines tortues avaient été mordues par des animaux alors que le Dragon barbu avait une tumeur­­ à la mâchoire. C'est un dernier recours pour nous permettre de mieux nous occuper de ceux qui restent», a-t-il dit.

La réglementation municipale lui permet de posséder tous ces reptiles à la maison, s'ils ne sont pas venimeux. Son sous-sol est maintenant un vivarium, maintenu à 30 degrés Celsius.

Or, avec un bébé maintenant à la maison, Mathieu Naud, qui est technicien en santé animale spécialisé auprès des reptiles, dit ne plus pouvoir dépenser des milliers de dollars pour aider les animaux négligés par les autres.

Factures qui font mal

L'hiver, ses factures d'électricité dépassent les 400 $ par mois.

Il investit annuellement près de 1000 $ en soins vétérinaires, notamment pour des radiographies. À cela s'ajoutent les frais de déplacement et le temps nécessaires pour aller récupérer les animaux lorsqu'il reçoit un appel d'urgence.

Toutefois, ce qui fait le plus mal à son budget est la nourriture, soit une facture de 400 à 500 $ par mois. Les tortues mangent des pétoncles, des crevettes et du poisson. Les serpents, quant à eux, préfèrent les souris et les autres rongeurs.

Mathieu Naud donne des conférences dans les écoles et les fêtes d'enfants. Pour gagner du temps et de l'argent, il fait l'entretien des cages la nuit.

Conséquences

Étant incapable d'assumer les frais de son refuge, Mathieu Naud a, pour la première fois de sa vie, refusé d'accueillir un lézard abandonné.

«Ça fait quelques années que j'aurais dû arrêter», a expliqué celui qui a dû emprunter à la banque pour s’occuper des animaux délaissés par les autres. «Je ne peux pas faire ça toute ma vie», a-t-il dit.

Il croit qu'avec ses refus de pouvoir en accueillir plus, la SPA va euthanasier davantage de reptiles. «Il va aussi y avoir des conséquences écologiques, car des gens vont libérer des espèces exotiques qui peuvent apporter des agents pathogènes dans des milieux naturels», a-t-il déploré.

► Mathieu Naud vient d'ajouter, sur son site­­ web, un onglet afin que les citoyens puissent faire des dons. Il espère que la générosité des citoyens lui permettra de continuer à prendre soin des reptiles négligés.

Les frais

Valeur des animaux : 45 000 $

Valeur de l’équipement : 30 000 $

Coût mensuel de la nourriture des reptiles : 400 à 500 $

Facture mensuelle d'électricité en hiver : 400 $

Ses reptiles

♦ Le plus gros est un anaconda qui mesure 14 pieds (426 cm) et pèse 80 livres

♦ Le plus petit est un serpent africain qui mesure 20 centimètres

♦ Le plus vieux a 26 ans

♦ Le plus jeune a quelques mois