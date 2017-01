Le psychanalyste Guy Corneau est décédé

Le psychanalyste et auteur Guy Corneau est décédé jeudi à l'âge de 65 ans.

Selon Le Courrier de Saguenay, il aurait été emporté à la suite d’une «très courte maladie».

Natif de Chicoutimi, Guy Corneau est le frère de l’artiste Johanne Corneau, alias Corno, qui est décédée à l’âge de 64 ans des suites d’un cancer de la gorge il y a à peine deux semaines.

Son premier livre, Père manquant, fils manqué, paru en 1989, a connu un immense succès au Québec et à l'étranger, et fut traduit dans plusieurs langues, incluant le japonais et l'indonésien.

Il a par la suite donné de nombreuses conférences publiques un peu partout dans le monde. En tant que chroniqueur, il a publié de nombreux textes dans des journaux et magazines, dont Le Journal, où il s’intéressait avant tout à l’identité masculine et aux relations amoureuses.

Il y a 10 ans, il avait survécu à un cancer avancé; il avait par la suite raconté ce passage difficile de sa vie dans un autre livre, Revivre!.

Ces dernières années, il était retourné à sa première passion, le théâtre. Guy Corneau s’était offert une «belle folie de nouveau retraité» au début de l’année 2016 en coproduisant et en jouant dans une comédie présentée à Paris. Il avait alors confié à l’Agence QMI ne plus avoir le moindre signe de son cancer développé en 2007, mais devoir faire attention à son rythme de vie pour éviter de s’épuiser.

Guy Corneau laisse dans le deuil son fils Nicolas, âgé de cinq ans, ainsi que nombre de parents et amis.

- Avec l'Agence QMI et TVA Nouvelles