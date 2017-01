LeBron James et Kyrie Irving dominent le scrutin

Le vote populaire est ouvert en vue de la sélection des joueurs qui participeront au prochain match des étoiles de la NBA. Sans surprise, LeBron James et Kyrie Irving, des Cavaliers de Cleveland, dominent après une semaine.

Kevin Durant et Stephen Curry ont également obtenu la faveur du public. Les deux vedettes des Warriors de Golden State dominent les voix parmi les joueurs de l’Association ouest.

Dans l’Association est, Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, Kevin Love, des Cavaliers, et Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie, sont les autres joueurs d’avant qui ont reçu le plus d’appuis. Chez les gardes Dwyane Wade, des Bulls de Chicago, arrive derrière Irving et devant DeMar DeRozan, des Raptors de Toronto.

Dans l’ouest, Zaza Pachulia, des Warriors, Kawhi Leonard, des Spurs de San Antonio, Anthony Davis, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, sont les joueurs qui ont obtenu le plus de votes après Durant et Curry. Ce dernier devance tout juste James Harden, des Rockets de Houston, dans la catégorie des gardes.

Les cinq joueurs des deux conférences qui auront obtenu le plus d’appuis seront les partants pour le match des étoiles.